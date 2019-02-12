Солистка украинской группы Время и стекло
Надежда Дорофеева озадачила своих фанатов. Поклонники считают, что вокалистка
увеличила губы.
Солистка украинской группы "Время и стекло"
Надежда Дорофеева озадачила своих фанатов. Поклонники считают, что вокалистка
увеличила губы.
Дорофеева опубликовала в личном Instagram снимок, на котором
она позирует на фоне улицы Нью-Йорка. Артистка сложила губки, накрашенные алой
помадой, уточкой – как будто для поцелуя.
Некоторый фолловеры Надежды
отметили, что ее рот стал визуально больше. Они предположили, что вокалистка
воспользовалась услугами пластических хирургов.
"Вауууу, обожаю, когда ты губы уточкой делаешь, у меня уже
коллекция таких фото😅😻🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Кажется, кто-то увеличил губки", "Любонька губоньки
надула", "Что губище растопырила?Целоватся хочешь?....Иди мужа целуй!...." – писали интернет-обыватели.
Напомним, что в
прошлом месяце солистка украинской группы "Время и стекло" попала в
неприятную ситуацию на отдыхе в Дубае. Дорофеева внезапно заболела. Ситуация осложнялась
тем, что у нее не было медицинской страховки. Надя призналась тогла, что не может позволить себе хворать во время
работы, а в отпуске у нее появляется такая возможность.