Солистка украинской группы Время и стекло Надежда Дорофеева озадачила своих фанатов. Поклонники считают, что вокалистка увеличила губы.

Солистка украинской группы "Время и стекло"Надежда Дорофеева озадачила своих фанатов. Поклонники считают, что вокалисткаувеличила губы.Дорофеева опубликовала в личном Instagram снимок, на которомона позирует на фоне улицы Нью-Йорка. Артистка сложила губки, накрашенные алойпомадой, уточкой – как будто для поцелуя.Некоторый фолловеры Надеждыотметили, что ее рот стал визуально больше. Они предположили, что вокалисткавоспользовалась услугами пластических хирургов."Вауууу, обожаю, когда ты губы уточкой делаешь, у меня ужеколлекция таких фото😅😻🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Кажется, кто-то увеличил губки", "Любонька губонькинадула", "Что губище растопырила?Целоватся хочешь?....Иди мужа целуй!...." – писали интернет-обыватели.Напомним, что впрошлом месяце солистка украинской группы "Время и стекло" попала внеприятную ситуацию на отдыхе в Дубае. Дорофеева внезапно заболела. Ситуация осложняласьтем, что у нее не было медицинской страховки. Надя призналась тогла, что не может позволить себе хворать во времяработы, а в отпуске у нее появляется такая возможность.