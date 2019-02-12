Юморист Николай Бандурин, тот самый куплетист с маленькой гармошкой из шоу Кривое зеркало, пережил несчастье. В его доме вспыхнул пожар. Артист и его близкие чудом остались живы.

Юморист Николай Бандурин, тот самый куплетист с маленькойгармошкой из шоу "Кривое зеркало", пережил несчастье. В его доме вспыхнул пожар. Артист и его близкиечудом остались живы.Бандурин стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия1". Вместе со звездой на интервью пришла его жена Марина.Женщина призналась, что одежду, в которой они появились встудии Бориса Корчевникова им дали добрые люди. В страшном пожаре, которыйслучился в их загородном доме, сгорели все их вещи. Спасаясь от огня, они выбегалина улицу в чем мать родила."Пожар начался на чердаке. Я спал на втором этаже, все моибыли на первом, поэтому дыма они не чувствовали, он наверх уходил. Они уже услышали,когда начали балки падать. Маринка убежала наверх, уже горели стены и потолоквторого этажа. Она в огонь вбежала меня будить. Может быть я уже угорать начал,я спал. Я вскочил, начал выбегать и потолок рухнул. 30 секунд позднее, и я быоттуда не вышел. На окнах решетки... Все, никуда бы не вышел…" – рассказалведущему программы Николай Бандурин.Артист сообщил, что в огне пропало огромное количестводорогих сердцу вещей. Но более всего душа Николая болит из-за животных,которых не удалось спасти. Заживо сгорели собака и два кота. "Пока мы бабушкувыводили, она старенькая, открыли дверь, а там войти было невозможно, огонь", -добавила супруга знаменитости.Бандурин рассказал, что он и его избранница сильнопострадали, спасаясь из горящего дома. Они оба получили сильные ожоги тела,которые долго пришлось лечить.