Юморист Николай Бандурин, тот самый куплетист с маленькой
гармошкой из шоу Кривое зеркало, пережил несчастье. В его доме вспыхнул пожар. Артист и его близкие
чудом остались живы.
Юморист Николай Бандурин, тот самый куплетист с маленькой
гармошкой из шоу "Кривое зеркало", пережил несчастье. В его доме вспыхнул пожар. Артист и его близкие
чудом остались живы.
Бандурин стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия
1". Вместе со звездой на интервью пришла его жена Марина.
Женщина призналась, что одежду, в которой они появились в
студии Бориса Корчевникова им дали добрые люди. В страшном пожаре, который
случился в их загородном доме, сгорели все их вещи. Спасаясь от огня, они выбегали
на улицу в чем мать родила.
"Пожар начался на чердаке. Я спал на втором этаже, все мои
были на первом, поэтому дыма они не чувствовали, он наверх уходил. Они уже услышали,
когда начали балки падать. Маринка убежала наверх, уже горели стены и потолок
второго этажа. Она в огонь вбежала меня будить. Может быть я уже угорать начал,
я спал. Я вскочил, начал выбегать и потолок рухнул. 30 секунд позднее, и я бы
оттуда не вышел. На окнах решетки... Все, никуда бы не вышел…" – рассказал
ведущему программы Николай Бандурин.
Артист сообщил, что в огне пропало огромное количество
дорогих сердцу вещей. Но более всего душа Николая болит из-за животных,
которых не удалось спасти. Заживо сгорели собака и два кота. "Пока мы бабушку
выводили, она старенькая, открыли дверь, а там войти было невозможно, огонь", -
добавила супруга знаменитости.
Бандурин рассказал, что он и его избранница сильно
пострадали, спасаясь из горящего дома. Они оба получили сильные ожоги тела,
которые долго пришлось лечить.