Пересдача теоретических экзаменов при плановой замене водительского удостоверения действующим регламентом не предусмотрена.

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области разъясняет, что какого-либо нормативного акта, который бы обязывал пересдавать экзамен ПДД при замене прав, не существует, вся процедура оказания данной государственной услуги регламентирована Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года №1097. Вступление в силу каких-либо изменений в нормативно-правовых документах, регламентирующих выдачу водительских удостоверений в ближайшее время, действующим законодательством не предусмотрено.На сегодняшний день определены ситуации, когда придётся сдавать теоретический экзамен на знание Правил, а именно при получении права управления впервые в жизни, открытии новой категории водительского удостоверения и получении водительского удостоверения после лишения права управления за нарушение ПДД, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.Заменить главный документ водителя (водительское удостоверение) можно в любом экзаменационном подразделении Госавтоинспекции, либо обратиться через личный кабинет на Едином портале государственных, муниципальных услуг (при этом предоставляется скидка на оплату госпошлины, в размере 30%) или через Многофункциональный центр без сдачи теоретического и практического этапов экзамена.Для замены национального водительского удостоверения необходимо подготовить заявление, паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение, водительское удостоверение.Сумма государственной пошлины за выдачу (обмен) водительского удостоверения составляет 2 тысячи рублей, а в случае подачи заявления и уплате через портал Госуслуг – 1,4 тысячи рублей.Граждане Российской Федерации могут заменить водительское удостоверение в любом регионе страны, иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно проживающим или временно пребывающим на территории Российской Федерации, можно получить удостоверение только в пределах субъекта Российской Федерации по месту проживания либо пребывания.Более подробная информация о процедуре выдачи водительских удостоверений находится на официальном сайте российской Госавтоинспекции, в разделе «Водительское удостоверение».