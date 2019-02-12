Американская певица и актриса в
очередной раз эпатировала публику. Леди Гага приехала на вечеринку в честь
премии Грэмми в откровенном наряде.
Американская певица и актриса в
очередной раз эпатировала публику. Леди Гага приехала на вечеринку в честь
премии "Грэмми" в откровенном наряде.
Афтерпати
прошло в клубе Club Heartbreak в Лос-Анджелесе. 32-летняя знаменитость вышла в
свет в комплекте черного кружевного белья и того же цвета колготках в сеточку. Сверху
надела пиджак с блестками.
Дополнила
поп-дива образ шляпкой Эди Слимана из коллекции весна-лето 2019 и серебряным
ожерельем, сообщает Daily Mail. Снимки смелого наряда Леди Гаги тут же
разлетелись по соцсетям.
Отметим, на
61-й церемонии вручения "Грэмми" Леди Гага получила сразу
три приза. В этом году она одержала победы за сольное
исполнение, за дуэт и за саундтрек.
любит эпатировать публику причудливыми образами. Несмотря на эпатажность, певицу
уже признали иконой стиля. Так, в декабре прошлого года издание Footwear News назвало десятку
самых стильных знаменитостей 2018 года. Первенство эксперты отдали Леди Гаге за
ее оверсайз-костюм на премии Elle Women
в Голливуде.
Как
писали "Дни.ру", в октябре прошлого года Леди Гага объявила о
скорой свадьбе. Избранником певицы стал ее менеджер Кристиан Карино. Пару
заметили в неформальной обстановке в начале 2017 года. Вскоре
на пальце звезды появилось кольцо с розовыми бриллиантами.