Американская певица и актриса в очередной раз эпатировала публику. Леди Гага приехала на вечеринку в честь премии Грэмми в откровенном наряде.

Американская певица и актриса вочередной раз эпатировала публику. Леди Гага приехала на вечеринку в честьпремии "Грэмми" в откровенном наряде.Афтерпатипрошло в клубе Club Heartbreak в Лос-Анджелесе. 32-летняя знаменитость вышла всвет в комплекте черного кружевного белья и того же цвета колготках в сеточку. Сверхунадела пиджак с блестками.Дополнилапоп-дива образ шляпкой Эди Слимана из коллекции весна-лето 2019 и серебряныможерельем, сообщает Daily Mail. Снимки смелого наряда Леди Гаги тут жеразлетелись по соцсетям.Отметим, на61-й церемонии вручения "Грэмми" Леди Гага получила сразутри приза. В этом году она одержала победы за сольноеисполнение, за дуэт и за саундтрек.любит эпатировать публику причудливыми образами. Несмотря на эпатажность, певицууже признали иконой стиля. Так, в декабре прошлого года издание Footwear News назвало десяткусамых стильных знаменитостей 2018 года. Первенство эксперты отдали Леди Гаге заее оверсайз-костюм на премии Elle Womenв Голливуде.Какписали "Дни.ру", в октябре прошлого года Леди Гага объявила оскорой свадьбе. Избранником певицы стал ее менеджер Кристиан Карино. Парузаметили в неформальной обстановке в начале 2017 года. Вскорена пальце звезды появилось кольцо с розовыми бриллиантами.