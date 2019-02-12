Неприятный курьез произошел с латиноамериканской
фитнесс-моделью Мишель Левин. Это случилось во время фотосессии на Багамах.
Неприятный курьез произошел с латиноамериканской
фитнесс-моделью Мишель Левин. Это случилось во время фотосессии на Багамах.
На Мишель напали местные
свиньи. Девушка спокойно шла по пляжу, снимая видеоролик, в то время как за ней
увязались четыре крупных животных. Левин сначала не обратила на преследователей
внимания, но внезапно одна из них кинулась к модели и укусила Мишель за
ягодицу. Видеозапись дерзкого нападения фитнесс-модель выложила на свою страницу в Instagram. Ролик собрал миллионы
просмотров и комментариев.