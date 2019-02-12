Неприятный курьез произошел с латиноамериканской фитнесс-моделью Мишель Левин. Это случилось во время фотосессии на Багамах.

Неприятный курьез произошел с латиноамериканскойфитнесс-моделью Мишель Левин. Это случилось во время фотосессии на Багамах.На Мишель напали местныесвиньи. Девушка спокойно шла по пляжу, снимая видеоролик, в то время как за нейувязались четыре крупных животных. Левин сначала не обратила на преследователейвнимания, но внезапно одна из них кинулась к модели и укусила Мишель заягодицу. Видеозапись дерзкого нападения фитнесс-модель выложила на свою страницу в Instagram. Ролик собрал миллионыпросмотров и комментариев.