Мария Бутина дала интервью журналисту АВС Джеймсу Бэмфорду. После беседы с россиянкой, которую в Вашингтоне обвиняют в шпионаже, он полгода готовил материал. Впервые о позиции Бутиной рассказали не только в эфире АВС, но и в других американских СМИ.

Мария Бутина дала интервью журналисту АВС Джеймсу Бэмфорду. После беседы с россиянкой, которую в Вашингтоне обвиняют в шпионаже, он полгода готовил материал. Впервые о позиции Бутиной рассказали не только в эфире АВС, но и в других американских СМИ.Идеальная мишень – так Марию Бутину с первых строк назвал журналист Джеймс Бэмфорд. Русская девушка внешне подходит под образ, созданный когда-то Анной Чапман — уверенный взгляд и рыжая шевелюра. За это, видимо, обвинители и зацепились. Но на деле, до шпионки — Марии Бутиной далеко. О чем она сама впервые смогла заявить в американских СМИ, благодаря интервью Бэмфорду. "Если бы я была русским агентом под прикрытием, вы меня на публике не увидели бы. Я была бы самым невидимым человеком на Земле", — говорит Мария Бутина.Вот и Бэмфорд в своей статье подчеркивает – доказательств вины Бутиной нет. Во-первых, она не искала встреч с влиятельными американцами. Это они заметили российскую активистку, выступающую за право носить оружие. Для Национальной стрелковой ассоциации США, мечтавшей расширить свое влияние за пределы штатов, Бутина стала идеальной кандидатурой. В 2014 году бывший глава ассоциации лично пригласил девушку посетить один из съездов оружейников. Во-вторых, привычку информировать соцсети о каждом своём шаге, едва ли можно считать шпионской. Ну а в третьих, резюмирует Бэмфорд — если бы она действительно хотела повлиять на американские власти, её круг общения был бы совсем иным."Для прокремлевского агента, которым величают Бутину, идеальной кандидатурой был бы Джефри Гордон, высокопоставленный военный офицер, имеющий связи в Пентагоне на высшем уровне, так же, как и в Белом доме. Но что особенно важно – он был ключиком к национальной безопасности, открывавшим дверь напрямую к Трампу накануне выборов. Но вместо того, чтобы его "окрутить", Бутина оставляла его сообщения без ответа. Слишком странно для тайного агента", — считает Джеймс Бэмфорд.Бэмфорд начал общаться с Марией ещё до ее ареста, и продолжил после заключения. Девушка рассказала журналисту все – и о том, как начинала собирать в России активистов, которые видели в оружии средство защиты, и о том, что надеялась помочь преодолеть разногласия между странами не с помощью политики, а посредством общественных связей. Бэмфорд без стеснения называет такие стремления лишь большими надеждами выпускницы университета, но никак не планом кремлевского агента. Ну а признание Бутиной вины, считает писатель, продиктовано простым желанием побыстрее оставить в прошлом ужасы заточения."Она очень напугана всем происходящим. Я думаю, что она пошла на сделку с прокурором и признала себя виновной только для того, чтобы этот кошмар побыстрее закончился. И она смогла бы вернуться в Россию", — заключает Джеймс Бэмфорд, журналист.Родственники Бутиной к статье Бэмфорда относятся серьёзно. Ведь благодаря ей, Марию услышали и в американских СМИ. В России надеются, что предстоящие слушания пройдут быстро, и уже в марте девушка окажется на свободе.