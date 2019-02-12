От творящегося беспредела на Украине в шоке даже видавшая виды политическая элита страны. Высказать свое отношение к президенту Петру Порошенко решил один из самых влиятельных депутатов Верховной рады Вадим Рабинович. В прямом эфире на украинском телевидении он позволил себе резкий выпад против главы государства.

Оттворящегося беспредела на Украине в шоке даже видавшая видыполитическая элита страны. Высказать свое отношение к президенту ПетруПорошенко решил один из самых влиятельных депутатов Верховной рады ВадимРабинович. В прямом эфире на украинском телевидении он позволил себерезкий выпад против главы государства.Нынешнююукраинскую политику парламентарий назвал "тупостью злым умыслом".Руководство страны во главе с Порошенко "убивает великую и сильнуюстрану", а народ смотрит и молчит, сокрушается депутат.Оннапомнил о небывалом подорожании еды и товаров первой необходимости вовремя президентства Порошенко. По его словам, 70% продуктов на Украинестоят дороже, чем в Германии и Великобритании. И этом при том, посетовалзаконодатель, что зарплаты украинцев "в десятки раз меньше".Всеэто свидетельствует о сознательном уничтожении страны, делает выводРабинович. "Такое может произойти только в стране, где власть, кромеворовства, ни о чем не думает", – заявил парламентарий в эфиретелеканала NewsOne.ВадимРабинович известен своими резкими заявлениями на злободневную тематику.Парламентарий нередко говорит то, о чем другие представители украинскойполитической элиты стараются не говорить вслух.Так,в одном из эфиров на телеканале "112 Украина" он назвал свою странуколонией, из которой Запад высасывает трудовые ресурсы. По мнениюРабиновича, для этого и был введен безвизовый режим Украины сЕвросоюзом.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. В списке кандидатов – более30 человек. объявил о выдвижении в конце января. Онпообещал продолжить курс на вступление в ЕС и НАТО.Социологипо-разному оценивают рейтинг главы государства. По одним данным,с результатом 17,1% занимает второе место в предвыборнойгонке. Другие эксперты утверждают, украинскому лидера поддерживают менее10% тех, кто пойдет на выборы.