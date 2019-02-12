Шоумен, телеведущий Вячеслав Манучаров уличил Ксению Собчак в плагиате. Он указал своей коллеге на ее прокол и при этом не преминул поиздеваться над гламурной блондинкой.

Шоумен, телеведущий Вячеслав Манучаров уличил Ксению Собчак в плагиате. Он указал своей коллеге на ее прокол и при этом не преминул поиздеваться над гламурной блондинкой.На днях презентовала новый выпуск своего шоу "Осторожно, Собчак!", который ведет на YouTube. Ее гостями стали юмористы, выходцы из КВН Семен Слепаков и Михаил Галустян. В ходе беседы с артистами гламурная блондинка предложила им большие карточки с портретами артистов, представителей юмористического жанра.Именно эти карточки и привлекли внимание шоумена Вячеслава Манучарова, который тоже имеет свое шоу на YouTube (оно называется "Эмпатия Манучи" и начало выходить гораздо раньше) и там как раз предоставляет своим гостям аналогичные карточки на выбор. Видимо, Вячеслав узрел в действиях Ксении плагиат.Он опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram коллаж, на котором запечатлел кадр из его передачи и кадр из передачи . "Дорогая @xenia_sobchak , куда можно подъехать за авторскими отчислениями?) А вообще, согласен с Вами, идея с картами очень крутая! У нас таких еще много, поэтому внимательно смотрите новые выпуски Эмпатии Манучи. Может, еще что-нибудь приглянется. 😉" – весьма изящно поиздевался над гламурной блондинкой шоумен.Подписчики оценили пост телеведущего. "Ооо... как-то стремно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Пригласите ее лучше к себе в программу)", "Сразу заметила, что фишечку подглядели в Эмпатии", "Хорошо работает креативный отдел, подсмотрели, молча сперли", "Грандиозно! Кризис идей... Следующий выпуск Ксении будет в постели?))" – посмеялись над пользователи Сети.Не остались в стороне даже представители отечественного шоу-бизнеса. В частности. ведущая Татьяна Арно ошеломленно спросила: "Да ладно?" А певица Лолита Милявская написала: "Ого!🤓☝️"