Патрулирование Буреи продолжится в круглосуточном режиме. Как сообщает ГТРК Амур, из-за сохраняющейся опасности сотрудники МЧС не пускают никого в район водохранилища. Однако амурчане продолжают игнорировать предупреждения, со льда уже эвакуированы 26 рыбаков.

Патрулирование Буреи продолжится в круглосуточном режиме. Как сообщает ГТРК "Амур", из-за сохраняющейся опасности сотрудники МЧС не пускают никого в район водохранилища. Однако амурчане продолжают игнорировать предупреждения, со льда уже эвакуированы 26 рыбаков.Обстановку держат на контроле, работы продолжат до полной стабилизации. Для мониторинга ситуации задействовали вертолет Амурской авиабазы, 26 единиц техники, снегоходы, судна на воздушной подушке и более сотни человек.Напомним, военные устранили затор на Бурейской водохранилище досрочно. В настоящий момент течение реки полностью восстановлено. Место операции посетил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Он проинспектировал канал и наградил участвовавших в ликвидации схода оползня военнослужащих.Работы заняли больше месяца. Специалисты провели 11 подрывов перемычки, на все ушло около 300 тонн взрывчатки. В ликвидации завала приняли участие более 500 человек личного состава подразделений Минобороны. На данный момент уровень воды в разделенных оползнем частях водохранилища практически сравнялся. Угроза подтопления населенных пунктов устранена.