В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи клубов Западной конфренции. Наибольший интерес представлял матч московских Спартака и Динамо, ведущих борьбу за пятое место.. Динамовцы одержали победу 5:1 и упрочили свои позиции.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи клубов Западной конфренции. Наибольший интерес представлял матч московских "Спартака" и "Динамо", ведущих борьбу за пятое место.. Динамовцы одержали победу 5:1 и упрочили свои позиции.Блестяще провел матч капитан сборной России Вадим Шипачев. Он сам поразил ворота спартаковцев, а также сделал три голевых передачи – Илье Никулину, Дмитрию Кагарлицкому и Патрику Закриссону. Только ко второй шайбе "бело-голубых", заброшенная Владиславом Михайловым, Вадим оказался непричастен. Шипачев набрал 64 очка в текущем сезоне (19+44) и установил новый клубный рекорд. Прежнее достижение 62 очка было установлено Петром Природиным в сезоне-1978/79. Единственную шайбу в составе "Спартака" забросил Илья Зубов. "Динамо" выиграло 5:1 и, набрав 67 очков, укрепилось на пятом месте в Западной конференции. Идущий шестым "Спартак" отстает на три очка.СКА в Санкт-Петербурге обыграл череповецкую "Северсталь" 4:1. На гол Дмитрия Мегалинского армейцы ответили точными бросками Андрея Зубарева, Павла Дацюка, Ярно Коскиранты и Александра Барабанова. СКА с 93 очками занимает второе место в Западной конференции. У "Северстали" 44 очка и 10 место.Укрепился на третьей позиции ярославский "Локомотив", обыгравший в Минске местное "Динамо" 3:0. Голы на свой счет записали Стаффан Кронвалль, Егор Коршков и Брендон Козун. "Локомотив" набрал 82 очка. У динамовцев 40 очков и 11 позиция."Сочи" дома проигрывал "Витязю" 0:2 после бросков Александра Никулина и Боны Редулича. Но Егор Рыков вскоре сократил отставание, а незадолго до завершения третьего периода Сергей Шмелев сравнял счет и перевел игру в овертайм. В дополнительном периоде Мартин Бакош принес сочинцам победу со счетом 3:2. У подмосковного клуба 61 очко и седьмое место. "Сочи" идет восьмым с 58 очками.