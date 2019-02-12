Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя матчами в Братиславе и Риге. ЦСКА в столице Словакии обыграл местный Слован 4:1, одержав пятую победу подряд.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился двумя матчами в Братиславе и Риге. ЦСКА в столице Словакии обыграл местный "Слован" 4:1, одержав пятую победу подряд.Долгое время на табло в Братиславе горели два нуля. Лишь на 37 минуте Егор Баранов вывел "Слован" вперед. Но ЦСКА тут же ответил голом Сергея Андронова. После двух периодов ничья 1:1. Третий период стал бенефисом армейского нападающего Кирилла Капризова, который забросил три шайбы на 42, 45 и 51 минутах. ЦСКА выиграл в пятый раз подряд, набрал 96 очков и уверенно лидирует и в Западной конференции, и в лиге. У "Слована" 31 очко и последнее место в Западной конференции.Рижское "Динамо" одержало очень важную победу над "Йокеритом" из Хельсинки 3:1. По шайбе на счету Мэтью Майоне, Андриса Джериньша и Лауриса Дарзиньша. Единственный гол в составе гостей записал на свой счет Алекс Грант. Рижане набрали 56 очков, занимают девятое место и отстают на два очка от идущего восьмым "Сочи". "Йокерит" с 76 очками расположился на четвертом месте.