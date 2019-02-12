Руководство голландского Витесса продолжает доверять тренеру Леониду Слуцкому. Вопрос о замене российского специалиста клуб не рассматривал.

Руководство голландского "Витесса" продолжает доверять тренеру Леониду Слуцкому. Вопрос о замене российского специалиста клуб не рассматривал."Витесс" в последнее время испытывает заметный спад. В трех последних турах клуб из Арнема набрал одно очко. Также клуб выбыл из розыгрыша Кубка Голландии. В связи с этим появилась информация о внеплановой встрече руководства с Леонидом Слуцким, на которой мог быть поставлен вопрос о доверии российскому специалисту.Однако пресс-служба "Витесса" сообщила, что никаких антикризисных встреч в клубе не проводилось. Руководство по-прежнему доверяет Леониду Слуцкому., несмотря на последние неудачи.