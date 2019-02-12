Наши многочисленные вопросы к расследованию обстоятельств гибели MH17 по-прежнему остаются без ответа, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Москва готова к предметному и профессиональному разговору по всем вопросам расследования.

Наши многочисленные вопросы к расследованию обстоятельств гибели MH17 по-прежнему остаются без ответа, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Москва готова к предметному и профессиональному разговору по всем вопросам расследования.Россия проведет в Вене трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по расследованию катастрофы самолета авиакомпании Malaysia Airlines, отмечает РИА Новости. Boeing777, на борту которого было 298 человек, летел из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Самолет упал на востоке Украины, в зоне, где проходили бои между украинской армией и ополченцами Донецкой народной республики. При этом ополченцы ДНР, которых Киев сразу обвинил в катастрофе авиалайнера, заявили, что не имеют средств, которые могут сбить Boeing на высоте 10 тысяч метров.Расследование инцидента с самолетом проводила совместная следственная группа под руководством нидерландской прокуратуры. Россия передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, подтверждающую принадлежность поразившей малайзийский самолет ракеты ЗРК "Бук" Украине. Нидерланды эту информацию проигнорировали, заявив, что "Бук" был не украинский, а российский из 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска.Обвинения России голословны, отметил МИД России. При этом президент России Владимир Путин добавил, что поскольку Москву не допускают к расследованию, то Россия признать результаты следствия не сможет.В Минобороны России добавили, что тип ракет, детали двигателя которого были продемонстрированы голландской комиссией, были утилизированы после 2011 года. Несколько таких ракет оставалось в качестве образцов на заводе-изготовителе. Одна из этих ракет была использована при моделировании поражения кабины Ил-86. Этот эксперимент доказал, что малайзийский самолет был поражен ракетой над Донбассом с территории, которая контролировалась украинской армией.