Матч чемпионата России по водному поло среди мужских команд между казанским Синтезом и волгоградским Спартаком был прерван из-за драки игроков. Матч так и не возобновился.

Матч чемпионата России по водному поло среди мужских команд между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" был прерван из-за драки игроков. Матч так и не возобновился.Команды делят второе и третье места, и от исхода встречи во многом зависела ситуация в турнирной таблице. За 4 минут 9 секунд при счете 9:6 в пользу волгоградцев в бассейне вспыхнула драка, в которую включились все игроки, включая запасных.Судьям пришлось остановить матч. Теперь участников драки грозит наказание. Матч же будет переигран.