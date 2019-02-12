Негативная статистика по снижению реальных доходов граждан в России объясняется падением доходов у самых обеспеченных россиян, у менее обеспеченных групп населения доходы в реальном выражении наоборот возрастают, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Негативная статистика по снижению реальных доходов граждан в России объясняется падением доходов у самых обеспеченных россиян, у менее обеспеченных групп населения доходы в реальном выражении наоборот возрастают, сообщили "Интерфаксу" в Минэкономразвития РФ.По данным Росстата, за 2018 год доходы в целом снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим годом (это с учетом единовременной выплаты в 5 тысяч рублей пенсионерам в январе 2017 года), хотя в базовом сценарии экономического прогноза правительство ожидало их рост на 3,4%. Формально доходы населения в стране снижаются уже пятый год подряд."Особенностью изменения уровня доходов населения в прошлом году стала серьезная дифференциация в зависимости от уровня доходов", — указывается в мониторинге "Картина экономики", подготовленном Минэкономразвития.По данным экспертов, падение прибыльности вкладов, увеличение налогов на недвижимость и рост платежей по ипотечным кредитам в первую очередь ударили по кошелькам наиболее обеспеченных людей."В то же время повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения", — поясняют в министерстве.В 2019 году рост реальных доходов населения прогнозируется на уровне 1%.