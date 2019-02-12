На снижение реальных доходов в 2018 году повлияло падение доходов от депозитов и рост процентных платежей по кредитам, причем прежде всего это сказалось на обеспеченных россиянах, следует из ежемесячного доклада Минэкономразвития "Картина экономики"

На снижение реальных доходов в 2018 году повлияло падение доходов от депозитов и рост процентных платежей по кредитам, причем прежде всего это сказалось на обеспеченных россиянах, следует из ежемесячного доклада Минэкономразвития "Картина экономики"."Факторами, предопределившими отрицательную динамику сводного показателя, стали сокращение доходов от собственности, в том числе от накоплений на депозитах в банковской системе. Последнее стало следствием снижения номинальных процентных ставок по вкладам на фоне снижения инфляции. Общий вклад этого фактора достиг минус 0,5 процентного пункта", - говорится в докладе.Еще одним фактором министерство называет рост процентных платежей по банковским кредитам. "Их объем учитывается в статистике располагаемых доходов с отрицательным знаком. Двузначные темпы роста кредитования населения при сохранении процентных ставок по необеспеченным потребительским кредитам на высоком уровне обусловили рост расходов на обслуживание долга на 10,5% к уровню прошлого года", - отмечено в документе. Отрицательный вклад в динамику реальных располагаемых доходов составил минус 0,2 процентного пункта.Другим фактором падения реальных доходов стал рост прочих обязательных платежей, в том числе налоговых выплат. Повышение платежей по налогу на недвижимость, рост поступлений по налогам на доходы (на фоне их обеления) привели к приросту прочих обязательных платежей на 14,8%. Вклад в общий показатель реальных располагаемых доходов составил минус 1 процентный пункт, сообщает министерство.Положительное или нейтральное влияние на показатель оказали рост среднего уровня заработной платы - оплата труда наемных работников увеличилась на 6,7% в реальном выражении. Еще одним позитивным фактором оказалась близкая к инфляции динамика социальных платежей.Негативные факторы сказались, в первую очередь, на доходах более обеспеченных россиян. В то же время повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения, говорится в докладе.