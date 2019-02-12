На снижение реальных доходов в 2018 году повлияло падение доходов от депозитов и рост процентных платежей по кредитам, причем прежде всего это сказалось на обеспеченных россиянах, следует из ежемесячного доклада
Минэкономразвития "Картина экономики"
На снижение реальных доходов в 2018 году повлияло падение доходов от депозитов и рост процентных платежей по кредитам, причем прежде всего это сказалось на обеспеченных россиянах, следует из ежемесячного доклада Минэкономразвития "Картина экономики".
"Факторами, предопределившими отрицательную динамику сводного показателя, стали сокращение доходов от собственности, в том числе от накоплений на депозитах в банковской системе. Последнее стало следствием снижения номинальных процентных ставок по вкладам на фоне снижения инфляции. Общий вклад этого фактора достиг минус 0,5 процентного пункта", - говорится в докладе.
Еще одним фактором министерство называет рост процентных платежей по банковским кредитам. "Их объем учитывается в статистике располагаемых доходов с отрицательным знаком. Двузначные темпы роста кредитования населения при сохранении процентных ставок по необеспеченным потребительским кредитам на высоком уровне обусловили рост расходов на обслуживание долга на 10,5% к уровню прошлого года", - отмечено в документе. Отрицательный вклад в динамику реальных располагаемых доходов составил минус 0,2 процентного пункта.
Другим фактором падения реальных доходов стал рост прочих обязательных платежей, в том числе налоговых выплат. Повышение платежей по налогу на недвижимость, рост поступлений по налогам на доходы (на фоне их обеления) привели к приросту прочих обязательных платежей на 14,8%. Вклад в общий показатель реальных располагаемых доходов составил минус 1 процентный пункт, сообщает министерство.
Положительное или нейтральное влияние на показатель оказали рост среднего уровня заработной платы - оплата труда наемных работников увеличилась на 6,7% в реальном выражении. Еще одним позитивным фактором оказалась близкая к инфляции динамика социальных платежей.
Негативные факторы сказались, в первую очередь, на доходах более обеспеченных россиян. В то же время повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения, говорится в докладе.