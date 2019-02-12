В чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу) состоялись матчи 12-го тура. В двух центральных матчах Газпром-Югра принимал на своем поле лидеров первенства из Синары. В обоих матчах чуть сильнее и удачливее оказались хозяева – 2:0 и 4:3.

В чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу) состоялись матчи 12-го тура. В двух центральных матчах "Газпром-Югра" принимал на своем поле лидеров первенства из "Синары". В обоих матчах чуть сильнее и удачливее оказались хозяева – 2:0 и 4:3.После двух гостевых поражений клуб из Екатеринбурга утратил лидерство и его обошли футзалисты КПРФ, которые в гостевых поединках дважды обыграли "Динамо-Самару" (5:1 и 3:1). "Газпром-Югра" несколько улучшил свои позиции, поднявшись на 4-е место в таблице.Третьими идут спортсмены "Тюмени", которые в гостях дважды разгромили "Сибиряк" с неприличным счетом 13:4 и 10:1. "норильский Никель" был сильнее соперников из "БЛиК" – 5:0 и 9:2. "Новая Генерация" обменялась победами с "Ухтой" – 4:2 и 0:4.