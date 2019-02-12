Московский кредитный банк (МКБ) 11 февраля представил Автоматический овернайт - новый продукт для юридических лиц. Теперь корпоративные клиенты в автоматическом режиме через интернет-банк могут разместить денежные средства и получать доход по процентам.

Московскийкредитный банк (МКБ) 11 февраля представил "Автоматический овернайт" -новый продукт для юридических лиц. Теперь корпоративные клиенты вавтоматическом режиме через интернет-банк могут разместить денежныесредства и получать доход по процентам.Средствана депозит овернайт вносятся в конце рабочего дня. На следующий деньденежные средства возвращаются на расчетный счет клиента вместе спроцентами. Вклад удобен тем, что его можно открыть даже в праздничные ивыходные дни.Пословам директора департамента транзакционного бизнеса и привлеченияресурсов МКБ Филиппа Литвиненко, автоматический овернайт даетюридическим лицам возможность быстро получить дополнительный доход иснизить трудоемкость постоянных размещений. "Клиенту банка достаточноодин раз подписать соглашение", – отметил он.Послеэтого банк ежедневно будет предлагать юрлицу разместить средства надепозите овернайт. "А клиент при желании сможет воспользоваться этойофертой, акцептовав ее в интернет-банке", – пояснил представителькредитной организации.Юридическоелицо, желающее положить средства на такой депозит, может изменятьпараметры размещения с каждого расчетного счета в интернет-сервисе МКБ"Ваш Банк Онлайн".Условия касаются количества средств и условий по процентам. Суммавклада вместе с доходом возвращается клиенту в 11:00 наследующий рабочий день.Напомним, ранее МКБ объявил о запуске виртуального пуллинга.Это новый продукт для клиентов из числа юридических лиц. Он объединяетостатки на счетах участников пула для начисления процентов безфизического движения денег.Московскийкредитный банк – частный коммерческий банк, предлагающий услуги как дляфизических, так и для юридических лиц. МКБ стабильно занимает высокиестрочки в экспертных рейтингах и входит в ТОП системно значимыхроссийских кредитных организаций.