Московский
кредитный банк (МКБ) 11 февраля представил Автоматический овернайт -
новый продукт для юридических лиц. Теперь корпоративные клиенты в
автоматическом режиме через интернет-банк могут разместить денежные
средства и получать доход по процентам.
Московский
кредитный банк (МКБ) 11 февраля представил "Автоматический овернайт" -
новый продукт для юридических лиц. Теперь корпоративные клиенты в
автоматическом режиме через интернет-банк могут разместить денежные
средства и получать доход по процентам.
Средства
на депозит овернайт вносятся в конце рабочего дня. На следующий день
денежные средства возвращаются на расчетный счет клиента вместе с
процентами. Вклад удобен тем, что его можно открыть даже в праздничные и
выходные дни.
По
словам директора департамента транзакционного бизнеса и привлечения
ресурсов МКБ Филиппа Литвиненко, автоматический овернайт дает
юридическим лицам возможность быстро получить дополнительный доход и
снизить трудоемкость постоянных размещений. "Клиенту банка достаточно
один раз подписать соглашение", – отметил он.
После
этого банк ежедневно будет предлагать юрлицу разместить средства на
депозите овернайт. "А клиент при желании сможет воспользоваться этой
офертой, акцептовав ее в интернет-банке", – пояснил представитель
кредитной организации.
Юридическое
лицо, желающее положить средства на такой депозит, может изменять
параметры размещения с каждого расчетного счета в интернет-сервисе МКБ
"Ваш Банк Онлайн".
Условия касаются количества средств и условий по процентам. Сумма
вклада вместе с доходом возвращается клиенту в 11:00 на
следующий рабочий день.
Напомним, ранее МКБ объявил о запуске виртуального пуллинга.
Это новый продукт для клиентов из числа юридических лиц. Он объединяет
остатки на счетах участников пула для начисления процентов без
физического движения денег.
Московский
кредитный банк – частный коммерческий банк, предлагающий услуги как для
физических, так и для юридических лиц. МКБ стабильно занимает высокие
строчки в экспертных рейтингах и входит в ТОП системно значимых
российских кредитных организаций.