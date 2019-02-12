Актриса стала все чаще публиковать трогательные семейные фотографии в своем микроблоге в Instagram. Пользователи уверены, что после слухов об избиении жизнь в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного наладилась.

Актриса стала все чаще публиковать трогательные семейные фотографии в своем микроблоге в Instagram. Пользователи уверены, что после слухов об избиении жизнь в семье Агаты Муцениеце и Павла Прилучного наладилась.Главной героиней последних постов звезды стала двухлетняя дочь Мия. Так, рассказала, что пока ее супруг находится на съемках, девочка с удовольствием смотрит телесериал "Возмездие". В этом проекте артистка и ее муж исполнили главные роли."А еще мы с Мией смотрим последние серии сериала "Возмездие". Наконец-то я смотрю его по телевизору… И у Мии есть два вопроса. Почему меня зовут Катя? И второй вопрос: Почему, мама, ты лохматая в кино?", – передает слова актрисы .В другом ролике родственники навестили Павла Прилучного во время работы. Маленькая девочка сидит на коленях отца и пытается нанести ему грим. Звезда отметила, что ребенок готовит отца к предстоящим съемкам.На другой видеозаписи обращается к наследнице с вопросом. "Мия, ты меня никогда не бросишь? Ты меня всегда возьмешь на ручки?", – поинтересовалась звезда. Девочка ответила ей положительно. "Лучшая дочь!" – заявила артистка.Напомним, накануне новогодних праздников в СМИ появилась новость о том, что пиар-менеджер актрисы Мириам Халилова позвонила в полицию и заявила, что Павел Прилучный избил супругу и запер ее дома. Однако пострадавшая отказалась от помощи врачей. Позднее женщина отказалась от своих слов.