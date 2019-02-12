Капитаны команд-участниц Матча всех звезд НБА ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокунбо назвали игровые составы для Всезвездного уикенда. Из 24-х баскетболистов, которые сыграют в Шарлотте 17 февраля, только три белокожих игрока — Никола Йокич, Дирк Новицки и Никола Вучевич.

Капитаны команд-участниц Матча всех звезд НБА ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокунбо назвали игровые составы для Всезвездного уикенда. Из 24-х баскетболистов, которые сыграют в Шарлотте 17 февраля, только три белокожих игрока — Никола Йокич, Дирк Новицки и Никола Вучевич.При этом серб, немец и черногорец сыграют в составе команды Адетокунбо, а вот Джеймс на сей раз решил обойтись только темнокожими братьями. Интересно также, что в прошлом году ЛеБрон выбрал в состав двух белокожих – соотечественника Кевина Лава и латвийца Кристапса Порзингиса. Теперь в Матче звезд не сыграет ни один белый гражданин США.В итоге в стартовый состав Команды Джеймса вошли Стивен Карри, Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Пол Джордж, а также Ламаркус Олдридж, Брэдли Бил, Энтони Дэвис, Дамиан Лиллард, Бен Симмонс, Клей Томпсон, Карл-Энтони Таунс и Дуэйн Уэйд.Вместе с Адетокумбо стартовую пятерку сборной Восточной конференции составят Кемба Уокер, Кайри Ирвинг, Кавай Леонард и Джоэл Эмбиид. В расширенный состав вошли Йокич, Новицки, Вучевич, Блэйк Гриффин, Кайл Лоури, Крис Миддлтон, Виктор Оладипо, Д’Анджело Расселл и Расселл Уэстбрук.