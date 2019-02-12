Украинская певица опубликовала в своем микроблоге в Instagram видеозапись, на которой она исполняет песню. Поклонники 54-летней Таисии Повалий обратили внимание, что исполнительница сильно изменилась.

Украинская певица опубликовала в своем микроблоге в Instagram видеозапись, на которой она исполняет песню. Поклонники 54-летней Таисии Повалий обратили внимание, что исполнительница сильно изменилась.На записи звезда поет фрагмент композиции Валентины Толкуновой "Поговори со мною, мама" и играет на клавишных. В ролике певица запечатлена без макияжа. "Уютный домашний вечер", – подписала пост.Некоторые пользователи заявили, что исполнительница перестала быть похожей на саму себя. "Совсем не похожа на Повалий", "Такое неживое лицо", "На ней будто маска, кошмар", – отмечали они.Поклонники звезды поспешили выступить в защиту своего кумира. Они похвалили вокальные данные исполнительницы и добавили, что она замечательно выглядит для своего возраста. "У вас хрустальный голос!", "Слушая эту песню, у меня наворачиваются слезы", "Как классно! Столько тепла и души!", "Ох, этот голос! Какая же вы очаровательная! Такая уютная и домашняя!", "Готова слушать бесконечно! Умница и красавица!", "Браво!", "Чудесный голос! Таечка такая домашняя!", "Пронзительно!", – писали очарованные подписчики.Напомним, в прошлом году впервые за много лет выступила с сольным концертом в Москве. Зрители остались под впечатлением от выступления звезды и назвали ее одной из самых талантливых певиц на эстраде.