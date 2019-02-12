В Алтайском крае, на родине знаменитого Михаила Калашникова, началась масштабная реконструкция церкви Знамения в селе Курья. В церкви, построенной почти 120 лет назад на народные деньги, крестили всемирно известного оружейника. По традиции, идет сбор средств на главный колокол Благовест.

В Алтайском крае, на родине знаменитого Михаила Калашникова, началась масштабная реконструкция церкви Знамения в селе Курья. В храме, построенном почти 120 лет назад на народные деньги, крестили всемирно известного оружейника.По православной традиции, именно Благовест отливается на народные средства. Самый большой, главный колокол еще не готов. Пока отлито семь колоколов, от шести до 350 кг, передает ГТРК "Алтай".Прихожане храма Знаменской церкви собрали на самый большой, главный колокол двести тысяч рублей, а нужно порядка 860 тысяч, — пояснил исполнительный директор фонда "Малая родина Калашникова", сотрудник районной администрации Евгений Филоненко.Архитекторы и специалисты храмового зодчества говорят об уникальности и величии церкви, построенной в русско-византийском стиле. Здесь использована редкая форма ковчега. По мнению экспертов, подобных Знаменскому храмов даже в России не найти. Реставраторы намерены полностью воссоздать исторический облик здания.