Во вторник, 12 февраля, на станции Селигерская Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии столичного метрополитена пассажир упал под прибывающий поезд. В связи с инцидентом было приостановлено движение поездов на участке салатовой линии.

Во вторник, 12 февраля, на станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской ("салатовой") линии столичного метрополитена пассажир упал под прибывающий поезд.Для извлечения человека с путей было снято напряжение с контактного рельса, передает "Интерфакс". В связи с произошедшим было приостановлено движение поездов на участке от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской " по направлению в центр. Источник сообщил, что мужчина, упавший на рельсы, выжил. В настоящее время движение поездов уже восстановлено.