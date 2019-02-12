На станции Славянский бульвар Арбатско-Покровской линии на рельсы упал пассажир. Он выжил, но получил травму голову. Это уже второй случай в московском метро за день.

На станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии метро на рельсы упал пассажир.Как сообщает корреспондент 33Live.RuRu с места событий, пожилой мужчина упал в тот момент, когда поезда на станции не было. Для того, чтобы его вытащить, сотрудники подземки снимали напряжение с контактного рельса.Пассажир получил травму головы. Его положили на скамейку, чтобы оказать помощь, и вызвали врачей скорой.На странице Московского метрополитена в Twitter сообщается, что поезда на линии следовали с увеличенными интервалами. В 11:52 движение было введено в график.Это уже второй случай падения пассажира на пути за день. Утром на станции "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии под прибывающий поезд упал мужчина. Он выжил. С открытой черепно-мозговой травмой его доставили в больницу.