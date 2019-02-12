Обвиненный в угрозах в адрес жены футболист Андрей Аршавин отказывается от общения с журналистами. Известие о том, что супруга написала заявление в полицию, судя по всему, вызвало у спортсмена шок.

Обвиненный в угрозах в адрес жены футболист Андрей Аршавинотказывается от общения с журналистами. Известие о том, что супруга написалазаявление в полицию, судя по всему, вызвало у спортсмена шок.Российский футболист Андрей Аршавин отказался комментироватьзаявление в полицию, которое было подано в полицию его супругой Алисой. Жена обвинила его в угрозах и вымогательстве."Я не буду пока никаких комментариев давать, незвоните", – только и сказал спортсмен журналисту РЕН ТВ.Как стало известно, 11 числа Аршавин подал в мировой суд заявление о расторжении брака с Алисой. Адвокат футболиста Павел Волошин не может поверить в то, что Алиса написала заявление против футболиста. Юрист был уверен, что супруги смогут разрешить все проблемы по-хорошему.Однако адвокат Александр Добровинский позже подтвердил, что заявление в полицию было подано. Юрист уточнил, что будет представлять интересы Алисы. Супруга заявила, что Андрей отобрал у нее автомобиль Mercedes GL 350, а также обещал посадить за решетку, если она не отдаст деньги, которые он ей когда-то давал." А.С. угрожает мне по телефону, путем направления смс-сообщений, пугает меня лишением свободы ("тюрьмой"), возбуждением против меня уголовных дел", – говорится в поданном Алисой заявлении. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства случившегося. Если вину Аршавина удастся доказать, ему будет грозить обвинение по нескольким статьям.