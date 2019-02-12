Ведущая регулярно радует поклонников
в Instagram
снимками с
отпуска на Сейшелах. Однако некоторые фото счастливой и загорелой Ольги Орловой
вызвали волну негодования фолловеров.
Ведущая регулярно радует поклонников
в Instagram
снимками с
отпуска на Сейшелах. Однако некоторые фото счастливой и загорелой Ольги Орловой
вызвали волну негодования фолловеров.
Ряд снимков 41-летней артистки,
как считают пользователи соцсети, сильно приукрашены. Они отмечают, что
не умеет достойно принимать свой возраст.
"Оля, зачем столько
фотошопа? Очень сильно его заметно и выглядит это очень жалко... Стареть нужно
не стесняясь... и красиво… А не маскируя все под фильтрами", "После сорока
женщина явно не молодеет, а только увядает", "Можно побольше фотошопа? Чтоб
глаз не было видно", – набросились критики на солистку первого состава группы "Блестящие". Но один снимок вызвал наиболее жаркие
споры – фото Ольги Орловой, облаченной в темный купальник.
По мнению
некоторых комментаторов, телеведущая неумело злоупотребила фоторедактором. Так,
отмечают фолловеры, лицо Орловой на фото обработано, а вот шея —
нет.
Примечательно,
что в комментарии с своему снимку телеведущая предвосхитила высказывания в
соцсети. "Осуждая и критикуя людей, вы лупите руками по воде и пытаетесь плыть
против течения. Махните рукой на чужие недостатки и думайте только о своих
достоинствах", – написала
Но
большинство поклонников радуются тому, в какой прекрасной
форме находится ведущая. Многие отмечают, что
отдых Ольге Орловой явно идет на пользу. Они восхитились
моложавостью и сексапильностью знаменитости.