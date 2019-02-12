Ведущая регулярно радует поклонников в Instagram снимками с отпуска на Сейшелах. Однако некоторые фото счастливой и загорелой Ольги Орловой вызвали волну негодования фолловеров.

Ведущая регулярно радует поклонниковв Instagramснимками сотпуска на Сейшелах. Однако некоторые фото счастливой и загорелой Ольги Орловойвызвали волну негодования фолловеров.Ряд снимков 41-летней артистки,как считают пользователи соцсети, сильно приукрашены. Они отмечают, чтоне умеет достойно принимать свой возраст."Оля, зачем столькофотошопа? Очень сильно его заметно и выглядит это очень жалко... Стареть нужноне стесняясь... и красиво… А не маскируя все под фильтрами", "После сорокаженщина явно не молодеет, а только увядает", "Можно побольше фотошопа? Чтобглаз не было видно", – набросились критики на солистку первого состава группы "Блестящие". Но один снимок вызвал наиболее жаркиеспоры – фото Ольги Орловой, облаченной в темный купальник.По мнениюнекоторых комментаторов, телеведущая неумело злоупотребила фоторедактором. Так,отмечают фолловеры, лицо Орловой на фото обработано, а вот шея —нет.Примечательно,что в комментарии с своему снимку телеведущая предвосхитила высказывания всоцсети. "Осуждая и критикуя людей, вы лупите руками по воде и пытаетесь плытьпротив течения. Махните рукой на чужие недостатки и думайте только о своихдостоинствах", – написалаНобольшинство поклонников радуются тому, в какой прекраснойформе находится ведущая. Многие отмечают, чтоотдых Ольге Орловой явно идет на пользу. Они восхитилисьмоложавостью и сексапильностью знаменитости.