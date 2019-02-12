Главный тренер чемпионов Франции из Пари Сен-Жермен немецкий специалист Томас Тухель прокомментировал для журналистов предстоящий матч Лиги чемпионов против английского Манчестер Юнайтед. Первая игра пройдет в Англии во вторник, 12 февраля.

Главный тренер чемпионов Франции из "Пари Сен-Жермен" немецкий специалист Томас Тухель прокомментировал для журналистов предстоящий матч Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед". Первая игра пройдет в Англии во вторник, 12 февраля."В моем понимании – Лига чемпионов и "Манчестер Юнайтед" – слова-синонимы, — цитирует Тухеля британское издание Manchester Evening News. – Это опытная команда. Нам будет труднее, потому что у нас нет такой истории"."Но мы чувствуем себя единой командой, мы будем играть с тем же настроем, как и против "Ливерпуля" и "Црвены Звезды". Я очень рад оказаться в такой ситуации перед решающей игрой с "Манчестер Юнайтед", – сказал Тухель.