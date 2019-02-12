Полицейские из кортежа владимирского губернатора Владимира Сипягина по решению руководства были отстранены от выполнения данных обязанностей после снятого на видео инцидента на дороге.

Полицейские из кортежа владимирского губернатора Владимира Сипягина по решению руководства были отстранены от выполнения данных обязанностей после снятого на видео инцидента на дороге, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.Сипягин утром 7 февраля в сопровождении депутата Госдумы Александра Курдюмова направлялся в Вязники, когда перед его Toyota Highlander неожиданно появилась легковушка. За минуту до этого экипаж ДПС оттеснил ее в сторону, но водитель, как можно судить по кадрам, не понял, что полицейские сопровождали высокопоставленное лицо. Попытка обогнать фуры вслед за служебным авто успеха не возымела: стражи порядка оттормозили прыткого автовладельца и устроили перед ним мини-шоу, завершившееся оскорблениями.После этого была назначено проведение служебной проверки, а экипаж ДПС, осуществлявший сопровождение, отстранили от выполнения данных обязанностей."Кроме того, будет проверена версия о возможном давлении на сотрудников ГИБДД со стороны пассажиров сопровождаемого автомобиля", — отмечается в сообщении.