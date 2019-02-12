Крымский мост не дает покоя украинцам: если верить прогнозам
экспертам и пророчествам колдунов, то переправа уже давно должна была рухнуть. Но
мост стоит и по нему продолжают ездить машины, а скоро откроется и его железнодорожная
часть.
Крымский мост не дает покоя украинцам: если верить прогнозам
экспертам и пророчествам колдунов, то переправа уже давно должна была рухнуть. Но
мост стоит и по нему продолжают ездить машины, а скоро откроется и его железнодорожная
часть.
Истерики по поводу в Незалежной не смолкают.
Такое впечатление, что украинцам больше нечего обсуждать, кроме как грандиозное
сооружение, которое за двадцать с лишним лет своей независимости им самим
построить не удалось.
На прошлой неделе должен был рухнуть в воду,
украинцы уже приготовились к масштабной экологической катастрофе. Во всяком случае,
об этом всех предупредил замминистра по вопросам оккупированных территорий
Украины Георгий Тука.
Мост в очередной раз устоял и теперь за дело взялись экстрасенсы.
Некто Михаил Тодоров, называющий себя ясновидящим, заявил, что
может рухнуть уже через пять лет. Причиной катастрофы станет не человеческий
фактор, а мощное землетрясение в Черном море. По прогнозу экстрасенса, оно произойдет
в августе-сентябре 2023 года, пишет РБК-Украина.
Стоит отметить, что Крым по сейсмической классификации входит
в число умеренно опасных регионов. Тем не менее, с начала ХХ века там произошло
около ста землетрясений, самое катастрофичное силой 9 баллов наблюдалось в 1927
году. Очевидно, что архитекторы, работавшие над проектом Крымского моста, учли сейсмический
фактор и мост построен с учетом опасности землетрясений в этом регионе.
Правда, украинские специалисты не раз заявляли, что переправа
через Керченский пролив построена с нарушениями. Якобы строительство до сих
пор сопровождается постоянными проблемами для проектировщиков, а вместе с тем и
для российского бюджета.