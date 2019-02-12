Крымский мост не дает покоя украинцам: если верить прогнозам экспертам и пророчествам колдунов, то переправа уже давно должна была рухнуть. Но мост стоит и по нему продолжают ездить машины, а скоро откроется и его железнодорожная часть.

Крымский мост не дает покоя украинцам: если верить прогнозамэкспертам и пророчествам колдунов, то переправа уже давно должна была рухнуть. Номост стоит и по нему продолжают ездить машины, а скоро откроется и его железнодорожнаячасть.Истерики по поводу в Незалежной не смолкают.Такое впечатление, что украинцам больше нечего обсуждать, кроме как грандиозноесооружение, которое за двадцать с лишним лет своей независимости им самимпостроить не удалось.На прошлой неделе должен был рухнуть в воду,украинцы уже приготовились к масштабной экологической катастрофе. Во всяком случае,об этом всех предупредил замминистра по вопросам оккупированных территорийУкраины Георгий Тука.Мост в очередной раз устоял и теперь за дело взялись экстрасенсы.Некто Михаил Тодоров, называющий себя ясновидящим, заявил, чтоможет рухнуть уже через пять лет. Причиной катастрофы станет не человеческийфактор, а мощное землетрясение в Черном море. По прогнозу экстрасенса, оно произойдетв августе-сентябре 2023 года, пишет РБК-Украина.Стоит отметить, что Крым по сейсмической классификации входитв число умеренно опасных регионов. Тем не менее, с начала ХХ века там произошлооколо ста землетрясений, самое катастрофичное силой 9 баллов наблюдалось в 1927году. Очевидно, что архитекторы, работавшие над проектом Крымского моста, учли сейсмическийфактор и мост построен с учетом опасности землетрясений в этом регионе.Правда, украинские специалисты не раз заявляли, что переправачерез Керченский пролив построена с нарушениями. Якобы строительство до сихпор сопровождается постоянными проблемами для проектировщиков, а вместе с тем идля российского бюджета.