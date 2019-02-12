Хорошо известный на Украине в том числе как организатор беспорядков бывший губернатор Одессы и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попытался встретиться с грузинской диаспорой в бельгийском Льеже. Однако, что-то пошло не так. Причем сразу.

Хорошо известный на Украине в том числе как организатор беспорядков бывший губернатор Одессы и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попытался встретиться с грузинской диаспорой в бельгийском Льеже. Однако, что-то пошло не так. Причем сразу. Так называемый Всемирный конгресс грузин быстро перерос в ожесточенную драку. Что хотел сказать собравшимся Саакашвили, почему его никто не стал слушать и зачем он вообще сейчас "гастролирует" по Европе?На Всемирный конгресс грузин в бельгийском Льеже собрались всего около 300 человек. Пустые места прикрыли огромным флагом. Оказалось, многие пришли сюда для того, чтобы лично сказать организатору Михаилу Саакашвили, как им надоела его клоунада.Их быстро оттеснили и вытолкали в холл. Потасовка продолжилась и там.Перечный газ в лицо, людей вышвыривают на улицу, и выставляют охрану — внутрь уже не войти."Я из-за него сюда приехал в 2008 году. Он с нами не хочет встречаться, он как заяц, с другой стороны зашел. Вы помните, как он жевал галстук? То же самое и здесь, они как крысы залезли туда", — говорит представитель грузинской диаспоры Бека Гогосашвили.Они бежали в Европу семьями, когда в августе 2008 года Саакашвили спровоцировал пятидневную войну в Южной Осетии. И этого ему не простили.Те, кого не пустили внутрь, приклеивают свои плакаты скотчем прямо к входным дверям."Этот человек погубил страну, еще Украину погубил. И еще пришел сюда. Он здесь чего выступает? Пусть едет в свою Америку!" – категорична грузинка Диана."Такие сказки, которые рассказывает Саакашвили, больше никогда в Грузии не пройдут. Его время закончилось. Он – прошлое Грузии", — уверен Александр Паркаули.Афишу мероприятия писали на грузинском и французском, правда, с ошибкой. Лицо без гражданства — грузинское он потерял 2015 году, украинского его лишили спустя два года.На сцену Мишико Саакашвили вышел под песню "Свобода" в кольце охраны, которая отшвыривала журналистов.Он представил план своей новой авантюры — вернуться в Грузию и за 72 часа сменить там власть."В Аджарии будет альтернативный кабинет. В Тбилиси, в Хашури, везде будет альтернативное правительство", — в стиле фильма "Москва слезам не верит" обещал экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили.Выступление бывшего президента прервал оппозиционный политик Темур Шашиашвили. После короткой перепалки его тоже вытолкали на улицу. Получилось очередное шоу, расколовшее грузинскую общину, а также неуклюжая попытка Саакашвили подогреть интерес к своей персоне.