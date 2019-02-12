На Youtube-канале Училка vs TV появилось очередное видео, в котором учительница русского языка разобрала ошибки телеведущих. В этот раз преподаватель Татьяна Гартман раскритиковала речь Леры Кудрявцевой и Бориса Корчевникова.

На Youtube-канале "Училка vs TV" появилосьочередное видео, в котором учительница русского языка разобрала ошибки телеведущих.В этот раз преподаватель Татьяна Гартман раскритиковала речь Леры Кудрявцевой и Бориса Корчевникова.Как отметилаучительница, во время программы "Секрет на Миллион" звезда вставиладополнительную букву "н" в слове "инцидент". "Но этим летом между вашими детьми, Ариной иМатвеем, случился небольшой инциндент", – передает слова преподаватель."В слове инцидент только две н, третья лишняя", – заявила она.После этогоучительница решила разобрать речь ведущего передачи "Судьба Человека" БорисаКорчевникова. По словам женщины, во время съемок выпуска, посвященного актеруБорису Смолкину, журналист поставил неправильное ударение в слове "сторицей". "Радиэтой роли актер почти год ездил на бесконечные пробы, но все эти усилияокупились сторицей", – цитирует она ведущего. Преподаватель отметила, что Корчевников поставилударение на первый слог, хотя на самом деле ударным является второй.Чтобы объяснить,почему ударение стоит именно на этом слоге, Татьяна Гартман посоветовала изучить этимологиюэтого слова. "Наречие "сторицей" образовалось от существительного "сторица", а "сторица"– это период времени в сто дней, как, например, "седмица" – семь дней", -заключила она.Напомним, учительница русского языка завела собственный канал на Youtube около четырех месяцев назад. "Я решила сделать этот блог, потому что больше не могу молчать. Меня бесит, когда я включаю телевизор и вижу, как разные ведущие, корреспонденты делают ошибки в русском языке. Я не могу на это смотреть и считаю, что для журналиста это недопустимо, поэтому я решила объявить войну всем тупым телевизионщикам", – рассказала Татьяна Гартман в первом выпуске.