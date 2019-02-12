На YouTube-канале Училка vs TV появилось очередное видео, в котором учительница русского языка разобрала ошибки телеведущих. В этот раз Татьяна Гартман раскритиковала речь Леры Кудрявцевой и Бориса Корчевникова.

На YouTube-канале "Училка vs TV" появилосьочередное видео, в котором учительница русского языка разобрала ошибки телеведущих.В этот раз Татьяна Гартман раскритиковала речь Леры Кудрявцевой и Бориса Корчевникова.Как отметила Гартман, во время программы "Секрет на миллион" звезда вставиладополнительную букву "н" в слово "инцидент". "Но этим летом между вашими детьми Ариной иМатвеем случился небольшой инциндент", – цитирует преподаватель."В слове инцидент только две н, третья лишняя", – пояснила она.После этогоучительница решила разобрать речь ведущего передачи "Судьба человека" БорисаКорчевникова. На съемках выпуска, посвященного актеруБорису Смолкину, журналист неправильно поставил ударение в слове "сторицей". "Радиэтой роли актер почти год ездил на бесконечные пробы, но все эти усилияокупились сторицей", – цитирует его Гартман. Она отметила, что Корчевников поставилударение на первый слог, хотя ударным является второй.Чтобы понять,почему ударение стоит именно на этом слоге, педагог посоветовала изучить этимологию слова. "Наречие "сторицей" образовалось от существительного "сторица", а "сторица"– это период времени в сто дней, как, например, "седмица" – семь дней", – рассказала она.Напомним, что учительница русского языка запустила собственный канал на YouТube около четырех месяцев назад. "Я решила сделать этот блог, потому что больше не могу молчать. Меня бесит, когда я включаю телевизор и вижу, как разные ведущие и корреспонденты делают ошибки в русском языке. Не могу на это смотреть и считаю, что для журналиста это недопустимо, поэтому я решила объявить войну всем тупым телевизионщикам", – заявила Татьяна Гартман в первом выпуске.