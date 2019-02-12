Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клэбо попал в конце прошлого года в автомобильную аварию и был признан ее виновником. В результате пострадали два человека, а сам лыжник получит тюремный срок. Полиция считает инцидент очень серьезным.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клэбо попал в конце прошлого года в автомобильную аварию и был признан ее виновником. В результате пострадали два человека, а сам лыжник получит тюремный срок. Полиция считает инцидент очень серьезным.Как сообщили норвежские правоохранители, машина Клэбо перед пешеходным переходом ударила сзади автомобиль, за рулем которого была беременная женщина. Рядом с ней сидел ее приятель, который получил в результате аварии два перелома. В свою очередь машина дамы от удара выскочила на переход и сбила 12-летнюю девочку, которая не получила сильных повреждений.Сам Клэбо признал свою вину, объясним полиции, что ошибся педалями и нажал газ вместо тормоза. У спортсмена, сообщает Nrk.No, на месте аварии были изъяты права на управление автомобилем, а дело было передано в суд. Обвинение считает, что ситуация является слишком серьезной, чтобы виновник отделался штрафом.Теперь Клэбо грозит год тюрьмы, но срок, впрочем, будет скорее всего условным, поскольку ранее лыжник к суду не привлекался. Окончательное решение суд примет 6 марта, через три дня после окончания чемпионата мира по лыжам в Зеефельде.