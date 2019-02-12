Режим ЧС из-за нашествия белых медведей действует на архипелаге Новая Земля. Вблизи жилых поселков были замечены 52 диких зверя, хотя обычно их там не больше 10. Медведи ведут себя агрессивно, некоторые проникают в дома и служебные помещения.

Режим ЧС из-за нашествия белых медведей действует на архипелаге Новая Земля. Вблизи жилых поселков были замечены 52 диких зверя, хотя обычно их там не больше 10. Медведи ведут себя агрессивно, некоторые проникают в дома и служебные помещения.В населенных пунктах работает патруль, медведей отгоняют с помощью светошумовых сигналов, собак и автомобилей. Отстреливать краснокнижных запрещено, отмечает телеканал "Россия 24". Специалисты в ближайшее время должны решить, что с ними делать и, как один из вариантов, планируют вывозить их подальше от людей.