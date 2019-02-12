Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался двумя матчами. Обладатель Кубка Стэнли Вашингтон Кэпиталз дома обыграл Лос-Анджелес Кингз 6:4, а Питсбург Пингвинз в гостях переиграл Филадельфию Флайерз 4:1.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался двумя матчами. Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" дома обыграл "Лос-Анджелес Кингз" 6:4, а "Питсбург Пингвинз" в гостях переиграл "Филадельфию Флайерз" 4:1.Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после передачи Евгения Кузнецова, на четвертой минуте вывел свой клуб вперед, реализовав численное преимущество. Но "короли" через минуты отыгрались. В первом периоде соперники еще раз обменялись голами, а в начале второго периода гости вышли вперед 3:2. Но Кузнецов сначала забросил сам, а потом вместе с Овечкиным помог отличиться Кристиану Юусу. А затем Якуб Врана забросил пятую шайбу в ворота калифорнийцев. В третьем периоде гости сократили отставание, но Кузнецов после паса Овечкина точным броском снял все вопросы – 6:4. На счету Евгения два гола и две результативных передачи. Александр забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнерам. Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов и нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук результативных действий не совершили."Питсбург" уверенно разобрался с "Филадельфию" на выезде 4:1. Восстановившийся после травмы нападающий "пингвинов" Евгений Малкин отдал точную передачу. Но затем Евгений был удален до конца матча за отмашку.