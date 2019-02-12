Звезда сериала
Татьянин день призналась, что уже около месяца страдает из-за приступов обжорства. Наталья Рудова решила
сдать анализы, чтобы понять, что происходит с ее организмом.
Звезда сериала
"Татьянин день" призналась, что уже около месяца страдает из-за приступов обжорства. Наталья Рудова решила
сдать анализы, чтобы понять, что происходит с ее организмом.
Знаменитость рассказала в своем Instagram, что просто не может отказать себе
в еде, поэтому набрала лишний вес. Это настолько расстроило Рудову, что
она решила обратиться в клинику.
"За последний месяц
я набрала 3 кг, потому что ела все, что нельзя, и при этом
я постоянно хочу есть, не могу остановиться, а еще у меня
очень низкое давление, производительности соответственно ноль",
— поделилась Наталья в микроблоге. отметила,
что уже сдала ряд анализов, а также прошла
несколько процедур, которые положительно сказываются на коже и теле.
Поклонники ответили
звезде кино, что на их взгляд актриса хорошо выглядит. Многие также
не верят, что Рудова много ест при ее загруженности. Однако подписчики
все же заволновались за артистку. "Те же симптомы. Наташ, напишите потом,
что покажут анализы", "Такая же
ситуация именно этой зимой. Какие рекомендации вам в итоге дали?", "Главное здоровье! Ната – ты прекрасна
в любой форме", – прокомментировали пост подписчики.
Отметим, наибольшую известность
Наталье принесла роль Татьяны Бариновой в сериале "Татьянин день". В ее
фильмографии четырех десятков картин.