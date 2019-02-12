Звезда сериала Татьянин день призналась, что уже около месяца страдает из-за приступов обжорства. Наталья Рудова решила сдать анализы, чтобы понять, что происходит с ее организмом.

Звезда сериала"Татьянин день" призналась, что уже около месяца страдает из-за приступов обжорства. Наталья Рудова решиласдать анализы, чтобы понять, что происходит с ее организмом.Знаменитость рассказала в своем Instagram, что просто не может отказать себев еде, поэтому набрала лишний вес. Это настолько расстроило Рудову, чтоона решила обратиться в клинику."За последний месяця набрала 3 кг, потому что ела все, что нельзя, и при этомя постоянно хочу есть, не могу остановиться, а еще у меняочень низкое давление, производительности соответственно ноль",— поделилась Наталья в микроблоге. отметила,что уже сдала ряд анализов, а также прошланесколько процедур, которые положительно сказываются на коже и теле.Поклонники ответилизвезде кино, что на их взгляд актриса хорошо выглядит. Многие такжене верят, что Рудова много ест при ее загруженности. Однако подписчикивсе же заволновались за артистку. "Те же симптомы. Наташ, напишите потом,что покажут анализы", "Такая жеситуация именно этой зимой. Какие рекомендации вам в итоге дали?", "Главное здоровье! Ната – ты прекраснав любой форме", – прокомментировали пост подписчики.Отметим, наибольшую известностьНаталье принесла роль Татьяны Бариновой в сериале "Татьянин день". В еефильмографии четырех десятков картин.