Сегодня, 12 февраля, в прессе появились слухи о том, что
Анастасия Волочкова обвиняет своего бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина в
мошенничестве. Якобы отец ее единственной дочери умышленно ввел ее в
заблуждение, в результате чего она стала беднее на 100 миллионов рублей. Бывшая прима Большого театра высказалась по поводу этих сплетен.
Сегодня, 12 февраля, в прессе появились слухи о том, что
Анастасия Волочкова обвиняет своего бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина в
мошенничестве. Якобы отец ее единственной дочери умышленно ввел ее в
заблуждение, в результате чего она стала беднее на 100 миллионов рублей. Бывшая прима Большого театра высказалась по поводу этих сплетен.
Прославленная балерина отмечает, что журналисты
лезут не в сое дело, якобы это ее семейные проблемы, которые она не хотела бы
делать публичными. "Мои финансовые взаимоотношения с моим бывшим мужем, это
наши личные дела. Я не хочу их комментировать", – заявила балерина в своем Instagram.
Однако ниже она решила пояснить фолловерам в чем же,
собственно, состоит суть ее конфликта с Вдовиным. "10 лет назад путем обмана
мой бывший муж взял у меня в долг на год 3 миллиона долларов. И этот долг мне
не возвращен по сей день..." – заметила Анастасия, намекая на то, что ее, скорее всего, просто обокрали.
Артистка также сообщила, что никогда ни от кого не зависела и
не была содержанкой. Она не требует ничего чужого, а просто просит вернуть
долг.
"Сейчас эти деньги за 10 лет превратились бы в гораздо большую
сумму. А если человек, являющийся отцом моей дочери считает, что он вообще
ничего мне не должен, то я не совсем с этим согласна..." – горюет об
утраченных миллионах звезда.
Как писали "Дни.ру", еще в конце января Анастасия Волочкова
демонстрировала идиллию с Игорем Вдовиным. Свой день рождения балерина отметила
с дочкой и бывшим мужем. Бизнесмен приготовил для экс-супруги рыбу, а потом
провозгласил тост в ее честь. Счастливая именинница улыбалась и хвасталась
букетом, который преподнес Вдовин.