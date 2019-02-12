Сегодня, 12 февраля, в прессе появились слухи о том, что Анастасия Волочкова обвиняет своего бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина в мошенничестве. Якобы отец ее единственной дочери умышленно ввел ее в заблуждение, в результате чего она стала беднее на 100 миллионов рублей. Бывшая прима Большого театра высказалась по поводу этих сплетен.

Сегодня, 12 февраля, в прессе появились слухи о том, чтоАнастасия Волочкова обвиняет своего бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина вмошенничестве. Якобы отец ее единственной дочери умышленно ввел ее взаблуждение, в результате чего она стала беднее на 100 миллионов рублей. Бывшая прима Большого театра высказалась по поводу этих сплетен.Прославленная балерина отмечает, что журналистылезут не в сое дело, якобы это ее семейные проблемы, которые она не хотела быделать публичными. "Мои финансовые взаимоотношения с моим бывшим мужем, этонаши личные дела. Я не хочу их комментировать", – заявила балерина в своем Instagram.Однако ниже она решила пояснить фолловерам в чем же,собственно, состоит суть ее конфликта с Вдовиным. "10 лет назад путем обманамой бывший муж взял у меня в долг на год 3 миллиона долларов. И этот долг мнене возвращен по сей день..." – заметила Анастасия, намекая на то, что ее, скорее всего, просто обокрали.Артистка также сообщила, что никогда ни от кого не зависела ине была содержанкой. Она не требует ничего чужого, а просто просит вернутьдолг."Сейчас эти деньги за 10 лет превратились бы в гораздо большуюсумму. А если человек, являющийся отцом моей дочери считает, что он вообщеничего мне не должен, то я не совсем с этим согласна..." – горюет обутраченных миллионах звезда.Как писали "Дни.ру", еще в конце января Анастасия Волочковадемонстрировала идиллию с Игорем Вдовиным. Свой день рождения балерина отметилас дочкой и бывшим мужем. Бизнесмен приготовил для экс-супруги рыбу, а потомпровозгласил тост в ее честь. Счастливая именинница улыбалась и хвасталасьбукетом, который преподнес Вдовин.