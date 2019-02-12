Елена Воробей обнародовала фотографию, на которой запечатлена с Евгением Петросяном. Артистка призналась, что считает юмориста хорошим человеком, и осыпала его комплиментами.

Елена Воробей обнародовала фотографию, на которой запечатлена с Евгением Петросяном. Артистка призналась, что считает юмориста хорошим человеком, и осыпала его комплиментами.Елену Воробей и сфотографировали в Санкт-Петербурге. Совместный кадр прославленная юмористка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Ой, "спалились"?!😱🤣🤣🤣Драгоценные встречи....С Евгением Вагановичем в театре Эстрады, Санкт-Петербург...... Не могу я долго быть серьезной. Ой, уведу я Е.В., ой держите меня семеро, хороший человек, всё время на позитиве, спортом занимается, увлечен работой...Чтобы имя мое не раздражало и не напоминало бывшую, попрошу называть себя кратко "Е-2"🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Елена Воробей.Многочисленные подписчики по достоинству оценили кадр. "Правильно, свято место пусто не должно быть,вы тоже всегда на позитиве", "Встреча двух безззззумно талантливых человека,а вы Леночка просто огонь", "Точно вам очень подходит, не теряйтесь действуйте", "Какая красивая пара!! Очень творческие личности!!! ", "Точно спалились🤣", "Леночка обожаю вас и Евгения Петросяна, желаю всех земных благ, с уважением к вам", "Вы очень краство смотритесь и подходите друг другу , счастья вам !!!!!", "Отлично смотритесь. Два неповторимые таланта", – рассыпались в комплиментах поклонники.Напомним, российские юмористы 65-летняя Елена Степаненко и 72-летний , прожили вместе более 30 лет, приняли решение развестись супруги в августе 2018 года. Сразу же в прессу просочилась информация о том, что причиной разрыва стала помощница юмориста Татьяна Брухунова, которая моложе его на 42 года. Юмористы оформили развод быстро, а вот с разделом совместно нажитого имущества не все так просто. Дело в том, что Елена Степаненко требует 80 процентов от многомиллионного состояния и многое другое.