Потерпевший передал в аренду малознакомому мужчине автомобиль, после чего оплаты за аренду транспортного средства не поступало, и арендатор перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в хищении автомобиля путем мошенничества.В полицию обратился 33-летний москвич. Он сообщил, что передал в аренду малознакомому мужчине принадлежащий ему автомобиль, после чего оплаты за аренду автомобиля не поступало, и арендатор перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что автомобиль, похищенный мошенническим путем, он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60