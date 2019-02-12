Установлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, а также факты безрецептурного отпуска данных лекарственных средств...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве выявили на востоке столицы аптеку, осуществляющую безрецептурный отпуск лекарственных препаратов», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Измайловском бульваре выявили аптеку, провизоры которой отпускали лекарственные препараты без рецепта. При обследовании аптечного пункта установлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, а также факты безрецептурного отпуска данных лекарственных средств. Из незаконного оборота изъято 1277 флаконов лекарственного препарата, около 280 блистеров с таблетками.По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».Результаты административного расследования будут направлены в Арбитражный суд г. Москвы для принятия решения.За административное правонарушение по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 000 до 200 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.УНК ГУ МВД России по г. Москве