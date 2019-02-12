Мэр Риги Нил Ушаков, выступающий в поддержку русскоязычных жителей Латвии, сохранил свой пост. Отправить его в отставку требовала оппозиция. Но большинство депутатов Рижской Думы на голосовании 11 февраля эту инициативу не поддержало.

Мэр Риги Нил Ушаков, выступающий в поддержку русскоязычных жителей Латвии, сохранил свой пост. Отправить его в отставку требовала оппозиция. Но большинство депутатов Рижской Думы на голосовании 11 февраля эту инициативу не поддержало.Несколько недель назад у Нила Ушакова дома и в рабочем кабинете провели обыски по делу о коррупции на муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме". Сам мэр латвийской столицы тогда заявил, что закон не нарушал и в отставку не собирается. 9 февраля в его поддержку на центральной площади Риги прошел митинг, участие в котором приняли несколько тысяч человек, отмечает телеканал "Россия 24".Оппозиционные депутаты в третий раз пытались снять с должности мэра Риги. После обысков у Ушакова оппозиция подала запрос на выражение недоверия мэру. Но оппозиции снова не хватило голосов. Оппозиция также обвиняла лидера партии "Согласие" Нила Ушакова в том, что на протяжении нескольких лет Рижская дума не способна уменьшить очереди в детские сады, а также в том, что он неэффективно содержит улицы."За" отставку Ушакова проголосовал 21 депутат рижской думы. В защиту мэра выступили депутаты "Согласия" и партии "Честь служить Риге" — 33 голоса.