Тренеры команд назвали стартовые пятерки двух сборных, которые 17 февраля выйдут на паркет Матча Всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в Москве. Состав определяли наставники Звезд России и Звезд Мира – Олег Окулов из Енисея и Димитрис Прифтис из УНИКСа.

Тренеры команд назвали стартовые пятерки двух сборных, которые 17 февраля выйдут на паркет Матча Всех звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в Москве. Состав определяли наставники "Звезд России" и "Звезд Мира" – Олег Окулов из "Енисея" и Димитрис Прифтис из УНИКСа.Интересно, что в составе каждой из пятерок представители пяти ведущих клубов Лиги. Стартовый состав "Звезд России": Дмитрий Кулагин ("Локомотив-Кубань"), Евгений Воронов ("Зенит"), Сергей Моня ("Химки"), Никита Курбанов (ЦСКА) и Артем Клименко (УНИКС).В стартовый состав команды "Звезды Мира" вошли Серхио Родригес (ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Дорелл Райт ("Локомотив-Кубань"), Джордан Мики ("Химки") и Джален Рейнольдс ("Зенит").