Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал громкий инцидент. Он заявил Дни.ру, что теперь у него возникло серьезное недоверие к любимым передачам.

Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировалгромкий инцидент. Он заявил "Дни.ру", что теперь у него возникло серьезное недоверие к любимым передачам."Я практически не смотрю ТВ и в последнее времядаже перестал смотреть свои любимые передачи "Что? Где? Когда?" и"Кто хочет стать миллионером", – признался эксперт. Он отметил, что последнее,что узнал из новостей об интеллектуальном клубе – это то, что Лиза Авдеенкостала магистром игры и как раз перед Новым годом посмотрел очередной поход кДиброву на шоу "Кто хочет стать миллионером" Александра и Виктора Сиднева.По словам Манукяна, программу он смотрел до конца,надеясь, что Друзь и Сиднев выиграют три миллиона. "А потом я узнал из СМИ отом, какие переговоры велись за кулисами этого шоу в попытке поймать на нечистоплотностиАлександра Друзя. Похоже, что поймали, по крайней мере "Первый канал"начал расследование этого эпизода после публичного заявления Ильи Бэра опопытке подкупа со стороны Друзя".Манукян отметил, что если вся эта скандальная историябудет подтверждена, то получается, что по крайней мере 50 000 рублей игрокиполучили нечестным способом. "Увы, теперь это шоу я уже никогда не будусмотреть с тем же азартом и доверием к его результатам, как это было раньше", -заявил Вадим Манукян.Как писали "Дни.ру", соскандальным разоблачением выступил в своем блоге главный редактор телепрограммы"Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Он утверждает, что в концепрошлого года Александр попросил его заранее передать список вопросов и ответов длясвоей команды и пообещал долю в выигрыше. Бер обратился в Международную ассоциацию клубов "Что?Где? Когда?" с требованием дисквалифицировать Друзя в качестве игрока, организатора турниров и функционера.