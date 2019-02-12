В китайской провинции Сычуань произошел страшный инцидент, едва не завершившийся трагедией. Маленькая девочка упала в вольер к гигантским пандам. К счастью, медведи оказались слишком ленивыми, чтобы причинить малышке вред.

В китайской провинции Сычуань произошел страшный инцидент, едва не завершившийся трагедией. Маленькая девочка упала в вольер к гигантским пандам. К счастью, медведи оказались слишком ленивыми, чтобы причинить малышке вред, сообщает Asia One.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как девочка падает в вольер к пандам. Малышка залезла на забор и не удержалась на нем. Наблюдавшие за произошедшим люди пришли в ужас.Как только школьница оказалась в вольере с пандами, медведи тут же приблизились к ней. Девочка испугалась. Сначала школьнице пытались помочь выбраться при помощи длинного шеста. К несчастью, зацепиться за палку у малышки не получилось.Тогда мужчина, который вызвался спасти пострадавшую, решил действовать иначе. Несколько очевидцев взяли его за ноги, а спасатель начал вытаскивать девочку руками. Все это время панды наблюдали за происходящим, не приближаясь к незваной гостье.Малышку удалось спасти, она не пострадала. Панды ее не тронули. Зоологи предупреждают, однако, что мирные и трогательные с виду медведи могут быть опасными. У них острые зубы и прекрасно развитая мускулатура.Панды могут играючи помять свою жертву так, что ей не поздоровится.