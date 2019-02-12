Встречей между Сан-Хосе Шаркс и Ванкувер Кэнакс завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Акулы на выезде добились крупной победы над хозяевами льда со счетом 7:2, а форвард гостей Джо Торнтон отдал в этом матче 1050-ю передачу.

Встречей между "Сан-Хосе Шаркс" и "Ванкувер Кэнакс" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Акулы" на выезде добились крупной победы над хозяевами льда со счетом 7:2, а форвард гостей Джо Торнтон отдал в этом матче 1050-ю передачу.Благодаря голевому пасу канадский центрфорвард вышел на девятое место по количеству передач в регулярных чемпионатах за всю историю НХЛ. Кроме того, Торнтон занимает теперь 15-ю строчку в списке бомбардиров, набрав 1457 очков. Он сравнялся по этому показателю с Теему Селянне.В составе победителей дублем отметился Эвандер Кейн. Еще по шайбе забросили Тимо Майер, Мелкер Карлссон, Томаш Гертль, Кевин Лабанк и Джо Павелски (55). У проигравших отличились Бо Хорват и Деррик Пульо. Одну голевую передачу записал на свой счет российский форвард "Ванкувера" Николай Голдобин.