Очередное нововведение породило целую волну спекулянтов. При переходе россиян на цифровое ТВ мошенники пытаются заключать с гражданами договоры на услуги платного кабельного телевидения.
<a href="http://33live.ru/novosti/12-02-2019-perexodyashhix-na-cifrovoe-tv-rossiyan-terroriziruyut-moshenniki-.html" target="_blank">Переходящих на цифровое ТВ россиян терроризируют мошенники </a> - Очередное нововведение породило целую волну спекулянтов. При переходе россиян на цифровое ТВ мошенники пытаются заключать с гражданами договоры на услуги платного кабельного телевидения.
[url=http://33live.ru/novosti/12-02-2019-perexodyashhix-na-cifrovoe-tv-rossiyan-terroriziruyut-moshenniki-.html]Переходящих на цифровое ТВ россиян терроризируют мошенники [/url] - Очередное нововведение породило целую волну спекулянтов. При переходе россиян на цифровое ТВ мошенники пытаются заключать с гражданами договоры на услуги платного кабельного телевидения.