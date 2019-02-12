Очередное нововведение породило целую волну спекулянтов. При переходе россиян на цифровое ТВ мошенники пытаются заключать с гражданами договоры на услуги платного кабельного телевидения.

Очередное нововведение породило целую волну спекулянтов. При переходе россиян на цифровое ТВ мошенники пытаются заключать с гражданами договоры на услуги платного кабельного телевидения.Семь российских регионов уже перешли на . Нововведение коснулась Чечни, Магаданский, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей.В связи с этим замглавы Минкомсвязи предупредил россиян об активизации мошенников. "Появились жулики, которые под предлогом отключения аналога пытаются изменить тарифы или перезаключить договоры на кабельных операторов и интернет-провайдеров", – сообщилАлексей ВолинЗамглавы ведомства подчеркнул, что внимание местных властей уже обращено на борьбу со злоумышленниками. Уточняется, что при переходе на не должно возникнуть никаких проблем. У большинства граждан России есть современные телевизоры, которые позволяют принимать сигнал. Перед нововведением была проведена большая работа по подготовке населения.Ранее сообщалось, что переход телевидения на цифровое вещание можно провести в несколько этапов – вместо резкого отключения аналогового сигнала. Такое предложение рассмотрит правительство на ближайшем заседанииРоссияне в большинстве своем готовы к переводу телевидения на цифровое вещание. И готовность эта выше, чем была в других странах мира, которые уже предприняли такой шаг, – она оценивается примерно в 80%. Однако при резком переходе могут возникнуть некоторые трудности.