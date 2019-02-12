Звезда интеллектуальной игры Что? Где? Когда?
замешан в мошенничестве. Александр Друзь пытался обманным путем выиграть 3
миллиона в шоу Кто хочет стать миллионером?, утверждает редактор
этой популярной программы.
Звезда интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"
замешан в мошенничестве. Александр Друзь пытался обманным путем выиграть 3
миллиона в шоу "Кто хочет стать миллионером?", утверждает редактор
этой популярной программы.
Со скандальным разоблачением выступил в своем блоге главный
редактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Он
утверждает, что в конце прошлого года Александр попросил его заранее
передать список вопросов и ответов для своей команды. Беру звезда ЧГК обещал долю
в выигрыше.
По словам редактора, он намеренно раскрыл часть ответов,
чтобы "поймать" на этом Друзя и доказать факт мошенничества. Бер
утверждает, что в интеллектуальной тусовке звезда "Что? Где? Когда?"
давно приобрел репутацию нечистого на руку человека – и именно поэтому
журналист принял решение "освободить" от него любимую игру.
Бер заявляет: он сделал вид, что согласился, и передал Друзю
часть вопросов и ответов. Однако последние пять вопросов перед самой игрой
поменяли, знаток их так и не узнал. В итоге и игравший вместе с ним
Виктор Сиднев дошли до пятнадцатого пункта, но не смогли на него ответить. В
результате они выиграли несгораемую сумму в 200 тысяч рублей.
По словам главреда, он сомневался: возможно, Друзь сам хотел
его "поймать" зачем-то. Во время программы Бер ожидал, что знаток
остановит игру и заявит, что редактор – "жулик и сдал ему вопросы этой
игры". Однако этого не произошло.
Илья Бер обращается в Международную ассоциацию клубов "Что?
Где? Когда?" с требованием дисквалифицировать
в качестве игрока, организатора турниров и функционера. Он обвинил
Александра в "аморальном для игрока в интеллектуальные игры" и
неэтичном поведении. Дни.Ру пытались получить комментарий самого Друзя. Однако
телефон Магистра интеллектуальных игр не отвечал.