Звезда интеллектуальной игры Что? Где? Когда? замешан в мошенничестве. Александр Друзь пытался обманным путем выиграть 3 миллиона в шоу Кто хочет стать миллионером?, утверждает редактор этой популярной программы.

Звезда интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"замешан в мошенничестве. Александр Друзь пытался обманным путем выиграть 3миллиона в шоу "Кто хочет стать миллионером?", утверждает редакторэтой популярной программы.Со скандальным разоблачением выступил в своем блоге главныйредактор телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер. Онутверждает, что в конце прошлого года Александр попросил его заранеепередать список вопросов и ответов для своей команды. Беру звезда ЧГК обещал долюв выигрыше.По словам редактора, он намеренно раскрыл часть ответов,чтобы "поймать" на этом Друзя и доказать факт мошенничества. Берутверждает, что в интеллектуальной тусовке звезда "Что? Где? Когда?"давно приобрел репутацию нечистого на руку человека – и именно поэтомужурналист принял решение "освободить" от него любимую игру.Бер заявляет: он сделал вид, что согласился, и передал Друзючасть вопросов и ответов. Однако последние пять вопросов перед самой игройпоменяли, знаток их так и не узнал. В итоге и игравший вместе с нимВиктор Сиднев дошли до пятнадцатого пункта, но не смогли на него ответить. Врезультате они выиграли несгораемую сумму в 200 тысяч рублей.По словам главреда, он сомневался: возможно, Друзь сам хотелего "поймать" зачем-то. Во время программы Бер ожидал, что знатокостановит игру и заявит, что редактор – "жулик и сдал ему вопросы этойигры". Однако этого не произошло.Илья Бер обращается в Международную ассоциацию клубов "Что?Где? Когда?" с требованием дисквалифицироватьв качестве игрока, организатора турниров и функционера. Он обвинилАлександра в "аморальном для игрока в интеллектуальные игры" инеэтичном поведении. Дни.Ру пытались получить комментарий самого Друзя. Однакотелефон Магистра интеллектуальных игр не отвечал.