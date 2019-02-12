Кремль не получал предложений от Вашингтона по изменениям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль не получал предложений от Вашингтона по изменениям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.При этом информацию о новой версии ДРСМД Песков назвал вбросами СМИ. "Каких-либо предложений от американцев мы до сих пор не получали. А как сказал президент России Владимир Путин, мы набрались терпения, будем ждать, когда наши партнеры почувствуют готовность к чему-то содержательному", — отметил Песков.Он напомнил о позиции президента: "Россия больше не будет инициировать каких-то контактов и переговоров по разоруженческой тематике, мы это делали неоднократно на протяжении многих лет".Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео 1 февраля заявили о приостановке Вашингтоном выполнения своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода страна выйдет из договора, так как, по их мнению, Россия нарушает договор.Президент РФ Владимир Путин в ответ на это решение 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в договоре.5 февраля Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сопровождающегося расширением его состава участников.По словам Пескова, в настоящее время встреча президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — не обсуждается.Пресс-секретарь президента напомнил, что американским лидером ранее было принято решение отказаться от встречи с Путиным, согласованной для проведения на полях саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе.