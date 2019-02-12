Сотрудники правоохранительных органов задержали главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского и главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина. Чиновников подозревают в халатности при выдаче разрешений на строительство.

Сотрудники правоохранительных органов задержали главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского и главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина. Чиновников подозревают в халатности при выдаче разрешений на строительство, сообщает телеканал "Россия 24". Подробности дела сейчас уточняются.Между тем, в правительстве Ростовской области "Интерфаксу" сообщили, что главный архитектор региона ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию. Информации о его задержании в администрации области нет.В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону также не располагают данными о каких-либо претензиях со стороны правоохранительных органах к главному архитектору города Роману Илюгину.